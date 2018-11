Com demora dos Bombeiros, moradores tiveram de começar a apagar fogo em terreno na Granja Lisboa

Um incêndio em um terreno no bairro Granja Lisboa, cruzamento da Rua 23 de Junho e Rua Valdênia Soares, assustou a população, no fim da manhã desta quinta-feira (28). Por volta das 11h, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar o fogo, mas a equipe só chegou às 13h50, quase três horas depois, segundo os relatos de testemunhas. Os próprios moradores fizeram as primeiras tentativas de conter o fogo, que chegava perto das residências no local.

Em nota, os Bombeiros informaram que havia "cerca de 15 chamados relativos a incêndio em vegetação ou em monturo no sistema da Ciops só em Fortaleza". Segundo os Bombeiros, as guarnições são enviadas conforme a ordem das solicitações e também a recorrência das chamadas de um mesmo incidente. "Ocorrências que envolvam incêndio em edificação ou em que haja suspeita de vítimas são sempre prioritárias", finaliza a nota.

Após chegar à ocorrência, cerca de 15 minutos após iniciarem os trabalhos, os Bombeiros ficaram sem água e precisaram se retirar para abastecer. Quarenta minutos depois, retornaram para finalizar a contenção do incêndio. Uma moradora que entrou em contato com o Sistema Verdes Mares ressaltou que há um quartel próximo ao local da ocorrência, a menos de 3km de distância, no Conjunto Ceará.

Os populares suspeitam de que o incêndio tenha sido causado por um morador que queimava fios de cobre. Após perceber que o fogo se espalhava pela vegetação, ele fugiu.