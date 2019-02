Colisão frontal entre ônibus e caminhonete deixa motorista preso às ferragens na Av. Osório de Paiva

Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro Leábem Monteiro

Um colisão frontal entre um ônibus e caminhonete deixou um motorista preso às ferragens na Avenida Osório de Paiva, no bairro Canindezinho. O acidente aconteceu na manhã desta terça- feira (5). Um caminhão de frutas também foi atingido pelo coletivo.

Imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo ao local da colisão mostram quando o motorista do coletivo aparentemente perde o controle do veículo e se choca com o caminhão que faria uma conversão na pista. Após a batida, o ônibus invadiu a pista no sentido contrário e se chocou com uma picape Hilux.

Segundo testemunhas. o motorista do ônibus, que dirigia no sentido Interior-Fortaleza, teve um mal súbito, o que o levou a mudar de faixa e atingir o caminhão.

O motorista da caminhonete, o empresário Renan Pereira, estava indo ao trabalho quando seu veículo foi atingido e ficou preso às ferragens. Ele foi retirado do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Após a colisão, a avenida ficou engarrafada nos dois sentidos.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi acionada ao local para orientar o tráfego dos veículos.