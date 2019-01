Colisão entre veículos causa capotamento no bairro Itaoca

Um acidente envolvendo dois carros e um ciclista foi registrado na manhã desta terça-feira (29) no cruzamento das ruas Barão de Canindé com Elcias Lopes, no Bairro Itaoca, em Fortaleza. Os dois veículos colidiram e um deles capotou. O ciclista, que passava pelo local, também foi atingido.

Segundo testemunhas, o condutor de um dos carros ultrapassou a preferencial e bateu em uma caminhonete, cujo motorista perdeu o controle e capotou. O homem que conduzia a bicicleta foi atingido e caiu.

O ciclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Instituto Dr. José Frota (IJF). Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde dele.

Os motoristas também tivram atendimento médico, mas não sofreram ferimentos graves.

Após o ocorrido, apenas uma das duas faixas da rua ficou operando, à espera da retirada do veículo capotado. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), agentes foram ao local do acidente para orientar o trânsito.