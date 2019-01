Coleta de lixo retorna nos bairros Quintino Cunha e Barroso, diz prefeito

O serviço de coleta de lixo da prefeitura vai ocorrer sob escola policial nos bairros Quintino Cunha e Barroso, em Fortaleza, nestes sábado (19) e domingo (20). A informação foi confirmada pelo prefeito Roberto Cláudio, em sua página pessoal no Facebook, na manhã deste sábado.

Nos dois bairros, o serviço foi interferido por ações criminosas nesta sexta-feira (18). No Quintino Cunha, um ônibus da linha Pio Saraiva II foi incendiado. O veículo teve perda total. Seis suspeitos participaram da ação, incluindo duas mulheres. Três dos homens foram presos no mesmo dia.

A coleta ocorre neste fim de semana com esquema reforçado, afirmou o prefeito. “Além dela se manter nos mesmos padrões de um dia de semana, o que não é comum, a gente vai manter a coleta adicional, na expectativa de virar a segunda-feira com todo o passivo do lixo acumulado voltando ao sistema de coleta normal de 4 mil toneladas por dia”, acrescentou.