Clientes cadastrados em autoescola que fechou sem aviso prévio vão ser transferidos, diz Detran

Pelo menos 205 clientes da Autoescola William, estabelecimento de Fortaleza investigado por suposto golpe após ter fechado as portas sem aviso prévio, vão ser transferidos para outra autoescola, sem prejuízo, informou o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). O órgão vai realizar uma vistoria no local nesta quarta-feira (21).

De acordo com o Detran, a direção da autoescola informou que decidiu encerrar as atividades porque o proprietário solicitou o imóvel alugado. O chefe da procuradoria jurídica do Detran, Daniel Paiva, informou que alunos cadastrados não terão prejuízos.

Segundo ele, aqueles clientes que pagaram, mas ainda não foram cadastrados precisam procurar ressarcimento nos órgãos de defesa do consumidor.

Ainda conforme o Detran, a autoescola possuía pendências na renovação cadastral, já que não apresentou todos os documentos exigidos.

Pelo menos 30 pessoas procuraram a polícia e registraram boletins de ocorrência sobre o caso. O titular do 13º DP, delegado Hélio Marques, afirma que todos os denunciantes disseram ter sido enganados pela autoescola, a qual recebeu dinheiro como entrada para ofertar as aulas, mas depois fechou as portas sem nenhum aviso prévio.

"Desde a semana passada, as pessoas matriculadas compareciam ao local e só encontravam a autoescola fechada. Foram informadas que faliu e resolveram procurar a Polícia. Eles não cumpriram com o compromisso. Nossa estimativa é que, pelo menos, 300 pessoas foram enganadas", informou o delegado.

Conforme o que foi registrado até o momento na polícia, o prejuízo chega a R$ 500 mil. A Autoescola William fica localizada na Avenida Oliveira Paiva, na Cidade dos Funcionários.