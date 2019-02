Chuva forte com trovões e relâmpagos surpreende fortalezenses nesta quinta-feira

Uma forte chuva surpreendeu os moradores de Fortaleza na manhã desta quinta-feira (21). As precipitações tiveram início por volta das 7h30 e raios e trovões são registrados. Ruas ficaram alagadas e congestionamentos se formaram rapidamente. Também há relatos de relatos de bairros sem energia.

A queda de um raio sobre os trilhos entre as estações Padre Cicero e Porangabussu, em Fortaleza, provocou a interrupção da circulação de trens. Uma equipe técnica está no local para avaliar o problema. Houve dois registros de queda de árvores na capital. Uma no Bairro Centro e outra entre as ruas Pereira Filgueiras com José Vilar, no Bairro Aldeota.

Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) atualizadas às 8h55, choveu em 97 municípios no período entre as 7h da quarta-feira (20) e as 7h desta quinta. As maiores intensidades foram registradas em Cascavel (85.0 mm), Milhã (63.0 mm) e Ocara (56.0 mm).

Confira os cruzamentos mais críticos:

- Av. Desembargador Moreira x Rua Marcondes Pereira, no bairro Dionísio Torres;

- Av. Pontes Vieira x Rua Visconde de Mauá, no bairro Dionísio Torres;

- Av. Pontes Vieira x Rua Osvaldo Cruz, no bairro Dionísio Torres;

- Av. Murilo Borges (no trecho entre a Av. Raul Barbosa e a Av. Rogaciano Leite), no bairro Luciano Cavalcante;

- Av. Júlio Ventura (entre as Ruas Ildefonso Albano e Barão de Aracati), na Aldeota;

- Rua Carlos Vasconcelos x Rua Torres Câmara

- Av. José Bastos (entre a Rua Ceará e Av. Carneiro de Mendonça), na Parangaba

Durante o dia, a Funceme prevê nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões do estado.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Beberibe (Posto: Lagoa Funda) : 96.0 mm Beberibe (Posto: Uruau Carrapicho) : 95.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 80.0 mm Morada Nova (Posto: Aruaru) : 67.0 mm Cascavel (Posto: Cascavel) : 55.0 mm Ocara (Posto: Curupira) : 51.0 mm Barro (Posto: Cuncas) : 50.0 mm Barro (Posto: Monte Alegre) : 44.0 mm Quixadá (Posto: Ac. Pedras Brancas) : 43.1 mm Aurora (Posto: Ingazeira) : 40.0 mm