Chuva em Fortaleza: delegacia é inundada no José Walter

A forte chuva em Fortaleza na manhã deste domingo (23) alagou não apenas ruas da Capital, no bairro José Walter, o 8º Distrito Policial (DP) foi inundado pelas águas que invadiram a delegacia. Vídeos compartilhados em redes sociais mostram goteiras no local, que ficou alagado e teve até documentos molhados com as infiltrações no teto. O Complexo de Delegacias Especializadas (Code), recém inaugurado, também foi alagado.

Nas imagens, é possível ver o piso da delegacia coberto de água por causa das goteiras. A recepção e a área de atendimento ao público ficaram alagadas. Até mesmo um corredor que leva às salas do delegados, dos investigadores e do cartório ficou cheio de água.

Em outro vídeo, é possível ver que a água escorrendo pelos bocais das lâmpadas. Um servidor que não se identificou afirmou que os alagamentos são frequentes em dias de chuva e que, há pouco tempo, a delegacia havia passado por uma reforma.

Segundo a Fundação Cearense de Meteoroligia e Recurso Hídricos (Funceme), foram registrados 89,4 milímetros de precipitações em Fortaleza entre as 7h do sábado (22) e às 7h deste domingo.

Procurada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou em nota que "equipes de serviços gerais foram acionadas para averiguarem problemas de alagamento registrados neste domingo" no 8º DP e no Code. "O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) também foi acionado e a situação será verificada", afirnou o órgão.