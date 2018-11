Chuva e 45 semáforos com problemas deixam trânsito lento em Fortaleza

A chuva que surpreendeu os fortalezenses na manhã desta sexta-feira (30) e semáfaros apagados deixaram o trânsito lento em ruas da Capital. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 45 sinais de trânsito apresentaram problemas.

Destes, 33 ficaram piscantes e outros 12 apagaram por completo, de acordo com o órgão. O número representa 5% dos 894 semáforos de Fortaleza. Dos piscantes, 9 foram normalizados, de acordo com a AMC.

Nossa equipe de reportagem flagrou sinais sem funcionar em duas das principais avenidas de Fortaleza: a Av. Bezerra de Menezes e a Av. Domingos Olímpio. Como consequência, o tráfego ficou bastante lento nessas áreas.

Na Avenida Domingos Olímpio com a Rua Jaime Benévolo, agentes do Via Livre auxiliaram o tráfego no local. Já na Avenida Bezerra de Menezes, não foi registrada a presença de agentes.

A AMC informou em nota que agentes da autarquia e do Via Livre estavam nos locais afetados ou a caminho para orientar o trânsito.

Maiores chuvas

Chuva na manhã desta sexta pegou os fortalezenses de surpresa Foto: VC Repórter

A cidade de Lavras da Mangabeira registrou a maior chuva desta sexta-feira, 60 milímetros, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ao todo, as precipitações ocorreram em pelo menos 10 municípios do Estado, segundo a Funceme.

Lavras da Mangabeira (60 mm)

(60 mm) Cariús (45,0 milímetros)

(45,0 milímetros) Várzea Alegre (41,2 milímetros)

(41,2 milímetros) Aurora (23,0 milímetros)

(23,0 milímetros) Milagres (15,1 milímetros)

(15,1 milímetros) Ipaumirim (9,8 milímetros).

O órgão prevê nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba, com a máxima de 32°C e a mínima de 24°C, durante a sexta-feira (30). "Em alguns locais pode haver mais chuvas do que em outros. E a característica dessa chuva é que ela é intermitente, para e recomeça", explicou o meteorologista da Funceme, Davi Ferran.