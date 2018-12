Chuva causa pontos de alagamento em diversos bairros de Fortaleza neste domingo (23)

Fortaleza amanheceu neste domingo (23) sob forte chuva, em conformidade com previsão anunciada pela Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme) na última sexta-feira (21), deixando diversas ruas e avenidas da cidade com pontos de alagamento. O cenário, segundo o órgão, deve se estender até amanhã (24), véspera de Natal.

Até as 10h, foram registrados 89.6 mm no Posto do Bairro Castelão. Desde o início da manhã, o céu permaneceu nublado em diversos bairros da cidade. Na BR 116, na altura do bairro Aerolândia, por exemplo, foram registrados vários pontos de alagamento, obrigando os veículos a trafegar com menor velocidade e permanecer com os faróis ligados para conseguir transitar pelas vias.

Um dos bairros mais afetados pela chuva nesta manhã foi o Conjunto Ceará. A água entrou em residências, comércios e inundou algumas vias, como a Avenida C. Devido à intensa precipitação, o canal que passa pela avenida transbordou.





A chuva também provocou transtornos em outros pontos da capital, como:

No Barroso, a água invadiu diversas casas em um conjunto conhecido como Nova Assunção.



Água alagou a Rua Estrada do Pici. Motoristas tiveram dificuldade em transitar pelo local.



Avenida Heráclito Graça com Idelfonso Albano ficou inundada no início da manhã.



Chuva entrou no Hospital Frotinha de Messejana e invadiu uma das salas de exames.

Maiores chuvas

O posto pluviométrico do Castelão registrou a maior chuva do dia, com 89,6 milímetros. Já no posto pluviométrico de Messejana foram computados 71,4 milímetros. E no posto pluviométrico do Pici choveu 34 milímetros.





A Funceme registra 71.4 mm de chuva em Fortaleza até às 8h30 deste domingo. Nas imagens é possível conferir alagamento na Rua Estrada do Pici, no bairro Parangaba.



(Vídeo: Halisson Ferreira)

Além de Fortaleza, a Funceme também contabilizou precipitações nas cidades de São Gonçalo do Amarante, Pindoretama, Camocim, Itaitinga, Caucaia e Maracanaú.

Motoristas que saíram em direção ao litoral pela rodovia CE-040 precisaram reduzir a velocidade devido à pista molhada João Pedro Ribeiro

Previsão do tempo para o Natal

A Funceme prevê tempo com nebulosidade variável com chuva em todo o estado nos próximos dias. No domingo, segundo o órgão, observa-se uma maior influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Céu na cidade de Fortaleza amanheceu nublado e com intensa chuva Cíntia Xerez

Com o deslocamento dos dois sistemas indutores de precipitações, o órgão estadual aponta, para o domingo, nebulosidade variável com chuva no Centro-Norte do Estado, incluindo Fortaleza. Nas demais regiões, a tendência é de céu parcialmente nublado. As precipitações devem se estender até segunda-feira (24), véspera de Natal.