“Ceará Natal de Luz” premia melhor foto natalina com R$ 3 mil

Captar momentos, cenas, decorações ou quaisquer outros elementos natalinos, em Fortaleza, que retratem o tema "Somos Luz. Somos da Paz”. Esse é o objetivo e uma das regras da 4ª Edição do Concurso de Fotografia “Ceará Natal de Luz”, realizado pela CDL de Fortaleza e o Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social. Na competição, serão contempladas fotografias originais, sem nenhum tipo de montagem ou manipulação digital, feitas entre os dias 23 de novembro e 16 de dezembro de 2018.

será o prêmio da fotografia vencedora. Segundo a organização do concurso, a entrega acontece em até 30 dias após a divulgação do resultado, em local a ser definido e divulgado pela Comissão Julgadora através das redes sociais do evento.

Podem participar fotógrafos amadores e profissionais, com idade mínima de 14 anos. Para isso, é preciso publicar uma foto, de acordo com o tema do concurso, no perfil pessoal no Instagram e adicionar a hashtag #CearaNatalDeLuz na legenda. Cada participante pode concorrer com, no máximo, três fotos. O regulamento completo do concurso está disponível no perfil do Ceará Natal de Luz no Instagram (@cearanataldeluzoficial) e no site cearanataldeluz.com.br.

A primeira parte da avaliação começa no dia 17, onde a Comissão Julgadora do Concurso atribuirá notas às fotos. Após essa fase, as 20 melhores fotografias ficarão disponíveis no hotsite www.wishpond.com para votação popular, de 20 a 23 de dezembro, e o resultado sairá no dia 24 de dezembro. O vencedor será anunciado nas redes sociais do projeto Ceará Natal de Luz e comunicado através do perfil do Instagram do ganhador.

Locais da decoração

Os interessados em participar do Concurso de Fotografia devem tirar fotos, obrigatoriamente, relacionadas aos seguintes pontos de Fortaleza:

- Praça do Ferreira, no Centro;

- Praça Portugal, na Aldeota;

- Paço Municipal (sede da Prefeitura de Fortaleza);

- Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado);

- Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL);

- Federação das CDLs do Ceará (FCDL-CE);

- Faculdade CDL;

- nova Rua Guilherme Rocha;

- Avenida Monsenhor Tabosa;

- Estoril;

- Universidade de Fortaleza (Unifor);

- Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec);

- Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB);

- Central de Artesanato do Ceará (CeArt);

- Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região (TRT) e

- Centro de Eventos do Ceará.