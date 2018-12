Ceará Natal de Luz encerrou sua 22ª edição no domingo (23)

A 22ª edição do Ceará Natal de Luz foi encerrada no domingo (23), após 30 dias de apresentações em diferentes bairros de Fortaleza. A organização do evento estima que mais de 190 mil pessoas assistiram à programação nos três palcos principais: a Praça do Ferreira e o Cineteatro São Luiz, no Centro; e a Praça Portugal, na Aldeota.

Para a última noite de programação, após a apresentação do Coral da Luz, a Camerata da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (OSUECE) apresentou um concerto, no Cineteatro São Luiz. Com repertório natalino e clássicos populares, o grupo tocou sob a regência de Willian Ciríaco e Rélmerson Lima. Entre as obras, foi interpretado Concerto de Natal, de Arcangelo Corelli.

Tangos e trilhas de filmes também compuseram o repertório da apresentação. O Cineteatro recebeu ainda alimentos não perecíveis para as instituições beneficentes Escola Acústica da Natureza e Fundação Capoeira Água de Beber.