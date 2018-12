Catedral Metropolitana de Fortaleza realiza celebrações de fim de ano

A época do Natal é tempo de confraternização e encontros. A festa, de raízes cristãs, é vivida pelos católicos por meio das celebrações eucarísticas, que lembram o momento em que Cristo nasceu. A Catedral Metropolitana de Fortaleza realiza diversas celebrações durante esse fim de ano.

A programação especial de natal inicia nesta sexta-feira (21), às 18h30, momento em que os fiéis poderão render graças por três momentos importantes: o primeiro é a chegada de parte dos restos mortais de Dom Aloísio, que será sepultado na Catedral, a comemoração de 40 anos da inauguração da Catedral e a ordenação de 17 diáconos.

Programação de fim de ano

No dia 24 a única missa realizada na catedral é a tradicional Missa do Galo, celebrada às 20h, por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza. No dia 25, as celebrações seguem a programação dominical, com missas às 10h, 12h, 18h30 e 20h. Ao longo da semana a programação é normal.

Horários de Funcionamento

Segunda-feira a Sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 17h.

Sábado: 8h às 12h.

Horários de Confissões na Catedral Metropolitana

Quarta-feira a Sexta-Feira: 10h30 às 11h50 e de 15h30 às 16h50.

No dia 31 acontece a missa de Fim de Ano, às 20h, também celebrada por Dom José Antonio. No dia 1º de janeiro, comemorado Dia da Fraternidade Universal, a Catedral Metropolitana faz duas celebrações, uma às 18h30 e outra às 20h.