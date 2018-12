Carro pega fogo no Centro de Maracanaú; veja vídeo

Um veículo pegou fogo em cima de uma calçada na rua Capitão Valdemar de Lima, no Centro de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (21).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, antes que tomassem maiores proporções.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo trafegava pela via e os ocupantes sentiram um cheiro de queimado. O carro começou a fumaçar e o fogo teve início.

O carro estava sendo conduzido por uma mulher, que parou o carro em cima de uma calçada e conseguiu descer com a passageira antes que as chamas se espalhassem.

Moradores do local tentaram apagar o fogo com baldes de água, mas as chamas só foram controladas com a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.