Carro pega fogo na CE-010 após sofrer pane elétrica; veja vídeo

Um carro pegou fogo após sofrer uma pane elétrica, na CE-010, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, no fim da manhã deste sábado (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista informou à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que outro condutor o alertou sobre fumaça saindo do veículo. Ele desceu do automóvel, se distanciou, e logo depois o carro incendiou.

Uma pessoa que também passava pelo local filmou o veículo em combustão. Não há informações de feridos.