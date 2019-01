Um acidente aconteceu na tarde deste domingo (20) na Avemida Padre Antonio Tomás, na Aldeota, próximo à Praça Doutor Carlos Alberto Studart Gomes, também conhecida como Praça das Flores. Um Renault Logan colidiu com o canteiro central da via e acabou capotando. Apenas o condutor estava no veículo.

O motorista, funcionário de um supermercado que não quis identificar-se, não apresentava sinais de embriaguez.