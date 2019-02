Um veículo capotou na noite deste domingo (3) após colisão com outro carro, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

A capotagem aconteceu no cruzamento entre as ruas Crisanto Moreira da Rocha e Dr. Waldemar de Alcântara. O condutor de um carro branco avançou a preferencial e colidiu com um veículo preto, que era conduzido por um coronel aposentado da Polícia Militar.

Não houve feridos com gravidade. Os airbags do carro atingido foram acionados e o motorista sofreu somente escoriações leves.