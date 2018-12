Um veículo capotou após colidir com um carro no cruzamento das ruas Assunção com Padre Miguelino, no bairro Jose Bonifácio, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (31).

Segundo testemunhas, o carro que capotou estava sendo conduzido por um jovem e foi atingido pelo outro veículo que avançou a via preferencial.

Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito esteve no local para ouvir os envolvidos no acidente.