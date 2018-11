Capitania dos Portos do Ceará orienta banhistas e donos de embarcações para ressaca no litoral  

A Capitania dos Portos do Ceará orienta banhistas e donos de embarcações para a ressaca no litoral cearense que começou nesta segunda-feira(19) e segue até a zero hora desta quinta-feira(22). Segundo a Marinha do Brasil, há

previsão de ressaca no litoral do município de Touros (RN) até São Luís (MA).

De acordo com o chefe administrativo da Capitania dos Portos do Ceará, Capitão Francisco do Horizonte, o ponto mais alto da ressaca será nesta terça-feira (20), por volta de meio-dia. A previsão é que as ondas cheguem a uma altura de 2,5 metros causadas pela influência dos ventos nesta época do ano.

"Neste período de julho até o mês de novembro, o litoral cearense tradicionalmente tem a presença forte de ventos que com certeza influencia na questão de ressaca, é um período mais considerável e estamos chegando ao fim, isso também não significa que até o final de dezembro não venha ocorrer uma ressaca como essa", reforça o capitão.

Por isso, a orientação durante esse período é que as embarcações de pequeno porte, como motos aquáticas e lanchas, evitem o mar. A Capitania dos Portos diz que esse fenômeno não será tão intenso como no começo do ano. Mas, as embarcações maiores e profissionais do mar, devem ter atenção redobrada.

"A gente espera que essas ondas não cheguem a causar o que foi causado na última vez que ocorreu essa ressaca, mas pra isso todos temos que estar preparados. A comunidade marítima deve ter a devida atenção, reforçando a segurança nas embarcações e entidades que tem pier", afirma a capitania.