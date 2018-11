Campanha da Prefeitura alerta para os risco de álcool associado à direção

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que apenas um copo de cerveja associado ao volante aumente em até 3 vezes a chance dessa pessoa morrer no trânsito. Visando alertar para a gravidade do problema, especialmente com a proximidade das festas de fim de ano, a Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta quinta-feira (29), sua nova campanha educativa de segurança viária.

Veiculada durante o mês de dezembro em TVS, rádios, jornais impressos e mídias sociais, a campanha - apoiada pela iniciativa Bloomberg de Segurança Viária - visa atingir principalmente homens entre 18 e 59 anos de idade. Embora o número de mortes no trânsito por 100 mil habitantes tenha caido 35% desde 2014, a pasta ainda avalia como grave o registro de 256 pessoas mortas em 2017, vítimas de acidentes de trânsito que poderiam ter sido evitados.

A meta para 2018, de acordo com a prefeitura, é que esse número fique abaixo de 200. "Temos tido muito sucesso em reduzir a quantidade de acidentes e mortes no trânsito, mas ainda existe um desafio imenso pela frente e grande parte do que ainda acontece em Fortaleza está associado a bebida. Isso impacta na saude pública, tem um dano social imenso e tem que ser combatido. E esse combate parte de duas frentes: fiscalização para um lado e educação para o outro", diz o secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia.

No aspecto educacional, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuará com o projeto AMC nos Bares, em que agentes visitarão os estabelecimentos para conversar e esclarecer as principais dúvidas dos clientes. Na ocasião, os agentes também levarão óculos que simulam os efeitos do álcool no sangue, permitindo que as pessoas identifiquem os riscos de beber e dirigir.

Fiscalização

A fiscalização, por sua vez, será intensificada em dezembro, segundo afirma o superintendente do órgão, Arcelino Lima. Além dos 80 pontos já monitorados, segundo explica, novos 20 locais mapeados também serão fiscalizados."A gente já realiza blitze em todos os turnos, mas vamos duplicar em dezembro e também realizar em novos locais que identificamos em avenidas muito movimentadas, como Santos Dumont, Dioguinho e Osório de Paiva. São vias que ainda têm um alto índice de ocorrências com vítimas fatais ou feridas", destaca.

As Blitze acontecerão pela manhã, tarde, noite e nas madrugadas, ainda conforme Arcelino, e a estratégia vai englobar equipes itinerantes, com bafômetros nas viaturas, percorrendo pontos de maior concentração de bares e restaurantes. "O intuito é fazer com que as pessoas não se sintam encorajadas com essa prática", comenta Arcelino.

Vale lembrar que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a tolerância de álcool é Zero. Conduzir veículo automotor sob influencia de álcool é considerada uma infração de natureza gravíssima X 10, com multa no valor de R$ 2,934,70, recolhimento e suspensão da habilitação por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de outro contudor habilitado apto a conduzir o veículo.

A campanha, que passa a ser veiculada de forma massiva a partir deste domingo (2), segue padrões de qualidade e definição de mensagem, assim como as realizadas nos últimos três anos. Na do ano passado, que teve como foco o uso correto do capacete, o vídeo exibido ficou em primeiro lugar na categoria vídeos ultracurtos. O prêmio foi divulgado em evento da OMS que reconhece iniciativas de promoção da segurança no trânsito em todo o mundo, no início do mês em Bangkok, na Tailândia.