Um caminhão bateu no muro de uma residência após colidir com um carro no cruzamento das Ruas Leonardo Mota com Beni de Carvalho, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã deste sábado (26). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), não houve vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 6h45. O fluxo de veículos no local está liberado, segundo a AMC.