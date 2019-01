Caminhão arrasta fiação e bloqueia Av. Dom Luís; tráfego é liberado com cabo de vassoura

Um caminhão arrastou a fiação elétrica e ficou preso quando o motorista tentou cruzar a Avenida Dom Luís, bloqueando o tráfego de veículos. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Meireles. Segundo o condutor, ele não sabia da altura dos fios.

Logo o trânsito ficou congestionado no cruzamento da Av. Dom Luís com Rua Coronel Linhares.

Com mais de 1 hora e 20 minutos do bloqueio, uma pessoa que estava passando pelo local subiu no veículo e afastou os fios com um cabo de vassoura.

Até o momento da liberação, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) não haviam comparecido ao local.

Em nota, a AMC informou que "recebeu a ocorrência por volta das 7h40 desta manhã. Uma viatura com agentes da AMC foi direcionada para o local e, quando a equipe chegou, o caminhão já não estava no local".