Camilo Santana faz vistoria no Anel Viário e afirma que obras estão em ritmo acelerado

O governador Camilo Santana sobrevoou neste sábado (17) as obras do Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza (RFM). A inspeção passou pelos viadutos de Maracanaú e Maranguape, além da duplicação da pista no sentido da rodovia BR-116.

As obras do Anel Viário foram iniciadas em 2011 e, em 2015, houve uma paralisação devido a contratos com construtoras. Com 32 quilômetros de extensão, a reforma deve ligar os municípios de Eusébio, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Caucaia.

De acordo com o governador, com a intervenção, o trânsito do local deve melhorar. "A obra, que está em ritmo acelerado, é um sonho antigo da população da RFM e será fundamental para desafogar o trânsito no local e melhorar o fluxo de veículos pesados do Porto do Mucuripe ao Porto do Pecém", informa.

Durante este período de obras, a área sofre constantemente congestionamentos, principalmente no entorno da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa).