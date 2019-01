Cagece oferece 110 vagas para cursos de capacitação gratuitos

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 110 vagas para cursos de capacitação gratuitos. São oportunidades para conhecimento em atendimento ao cliente, eletricidade básica, excel avançado e hardware. As matrículas acontecem dia 26 de janeiro, das 8h às 11h, na sede da companhia. E as aulas ocorrem em fevereiro.

Para participar, os interessados devem pegar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine até o dia 25 de janeiro.

No momento da matrícula é necessário estar com a carta de encaminhamento em mãos, ter idade mínima de 16 anos e apresentar os seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência.

Quem já realizou outros cursos na companhia pode apenas apresentar o certificado de participação do curso realizado anteriormente.

Serviço:

Curso: Atendimento ao cliente (30 vagas)

Período: 4 a 11 de fevereiro de 2019

Horário: segunda a sexta-feira de 17h30 às 21h30

Curso: Eletricidade Básica (30 vagas)

Período: 4 a 10 de fevereiro de 2019

Horário: Segunda a sexta-feira de 17h30 às 20h12 e sábado e domingo de 8h às 17h

Curso: Excel avançado (25 vagas)

Período: 11 a 22 de fevereiro de 2019

Horário: Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h15

Curso: Hardware (25 vagas)

Período: 4 a 28 de fevereiro de 2019

Horário: Segunda a sexta-feira de 17h15 às 19h15 e aos sábados de 8h às 12h