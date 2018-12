Cadastro de ambulantes para Réveillon de Fortaleza inicia nesta segunda (10)

Interessados em trabalhar como ambulantes no Réveillon de Fortaleza 2019 podem realizar o cadastro junto à Prefeitura de Fortaleza a partir desta segunda-feira (10). O atendimento segue até sexta-feira (14), das 9h às 16h, na sede da Secretaria Regional II, localizada na Rua Professor Juraci de Oliveira, 1, no bairro Edson Queiroz.

serão disponibilizadas, sendo 250 para itinerantes e 136 barracas para amplo sorteio e quatro destinadas para deficientes,voltadas ao comércio de comidas e bebidas, totalizando 140 barracas ofertadas.

Para a realização de primeiro cadastro como ambulante, é preciso portar cópias da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3x4. E para os já cadastrados, basta apresentar cópias do RG e CPF. A partir daí, será realizada consulta no sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza (GRPFOR) e entregue o número de inscrição para o sorteio.

Os permissionários que já atuam no entorno do aterro poderão comercializar no evento, sem a obrigatoriedade de nova inscrição, devendo portar os seus respectivos termos de permissão.

As barracas ficarão instaladas nas ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio de Vasconcelos e Barão de Aracati, que são vias transversais à Avenida Historiador Raimundo Girão Av. Beira Mar com Ildefonso Albano, atrás do antigo restaurante Tia Nair. A via que servirá de ponto de apoio para os itinerantes será a Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima, no trecho localizado entre as ruas Camocim e Carlos Vasconcelos.

Sorteio

Caso haja excedente do número de inscrições pré-estabelecidas, a Secretaria Regional II realizará sorteios abertos ao público, nos dias 17 e 18 de dezembro, a partir das 9h30, na sede da instituição, quando os Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) serão entregues as pessoas que forem sorteadas. Para efetivar a permissão de comércio, os sorteados devem apresentar os DAMs pagos e o termo de inscrição no dia do evento. Somente os contemplados podem atuar no evento, sendo o cadastramento intransferível.

Medidas de segurança

Segundo as regras estabelecidas pela prefeitura, os permissionários que vendem produtos que utilizam óleo ou qualquer substância inflamável não poderão comercializar no aterro. Os comerciantes, em barracas ou itinerantes, não poderão vender bebidas em garrafas de vidro.

Serviço

Cadastramento de Ambulantes para o Réveillon 2019

Data: 10 a 14 de dezembro

Horário: 9h às 16h

Local: Sede da Secretaria Regional II (Rua Professor Juraci de Oliveira, 1, Edson Queiroz)