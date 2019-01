Busca por materiais escolares já é intensa em livraria e feiras de Fortaleza

O tradicional período de compra de materiais escolares já se iniciou em Fortaleza. Nesta terça-feira (15), pais estiveram em busca dos menores preços em livrarias e feiras pela capital.

A contadora Rosa Leite foi direto ao ponto, a Livraria e Papelaria Pague Menos, após uma pesquisa realizada por mães de um grupo no aplicativo WhatsApp. "É bom porque a gente não perde tempo procurando, já vai onde tem mais desconto porque é mais vantajoso", destaca.

A gerente do local, Margarida Maria, revela que a agitação do período este ano está dando lugar à tranquilidade. "Em 36 anos de ramo, nunca tinha visto tanta calmaria. Acreditamos que as vendas caíram em 50%".

As estratégias para fisgar os clientes vão de descontos, quando o pagamento for realizado à vista, e bom atendimento. "Às vezes o pai vem comprar um lápis, e por causa do atendimento, volta e compra toda a lista de livros", pontua a gerente.

Régia Pinheiro resolveu buscar o melhor negócio na Praça dos Leões, no Centro da cidade, onde ocorre a famosa feira de usados. "O preço é bem mais em conta, por vezes sai pela metade do preço de livraria, e os materiais bem conservados. Ou seja, vale a pena", desenvolve a autônoma.

O vendedor Rui Alves confirma as vantagens. "O livro que se encontra por R$200 em livrarias, pode sair por até R$90 aqui".

Uma pesquisa realizada pelo Procon Fortaleza entre os dias 7 e 9 de janeiro deste ano mostra variação de até 983,33% no preço de materiais escolares. O levantamento estudou oito livrarias e lojas do varejo localizadas no Centro e no bairro Edson Queiroz.

Dos 60 produtos pesquisados, a mochila de tamanho grande é a que mais pode variar: em até 983,33%, indo de R$ 18,00 a R$ 195,00. Os preços de lápis e canetas podem variar até 10 vezes entre os estabelecimentos. Os valores variam de acordo com especificação de marcas, tamanhos e modelos.