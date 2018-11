Bom público e inovação tecnológica marcam segunda edição da Feira do Conhecimento

Quatro dias de um mergulho na ciência produzida no Ceará. A segunda edição da “Feira do Conhecimento – Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios” reuniu cientistas, pesquisadores em geral, estudantes de escolas públicas e privadas e até mesmo futuros empreendedores da área da inovação. A programação, totalmente gratuita, incluiu robótica, jogos digitais, batalha de drones, casa inteligente, inovações científicas, mostra de tecnologias assistivas, sessões no Planetário Móvel, rodadas de negócios, entre outras disputadas atrações.

De quarta-feira (21) até sábado (24), os visitantes tiveram contato com mais de 200 expositores. Em 2018, o tema do evento foi “A Ciência para a Redução das Desigualdades” e agregou soluções tecnológicas para áreas fundamentais como saúde, energias renováveis e inclusão social. Ao todo, segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) foram 35 oficinas e 60 palestras sobre diversas temáticas, respeitando cada público e área de interesse, totalizando 260 horas de atividades.

Futuro

Entre as instituições parceiras do evento, a Universidade de Fortaleza (Unifor) esteve presente através de seu Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). Segundo Bruno Almeida, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, cada dia da Feira contou com uma participação de cursos da área de tecnologia da Unifor, casos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Civil. No dia de encerramento, foi momento para as pesquisas desenvolvidas pela turma da Engenharia Elétrica e Eletrônica.

O espaço reuniu robôs que trabalham diretamente em áreas de perigo ou inóspitas, casos de incêndios, ameaças de bombas e até mesmo pesquisa subaquática, podendo atingir até 300 m de profundidade. "Trouxemos alguns robôs desenvolvidos na Armtec, uma empresa incubada na Unifor, onde a grande maioria dos funcionários são alunos ou ex-alunos da Unifor. O Stand foi bem movimentado, todos os cursos reuniram seus principais diferenciais e notamos muitos estudantes, pais com filhos, querendo saber como funciona a Universidade", divide o coordenador.

Público

A robótica também marcou presença através da Batalha de Drones, onde os competidores pilotaram seus drones pelo trajeto marcado no menor tempo possível, enquanto disputam com um adversário. O "Campeonato de Robótica" reuniu desafios de robôs divididos em três modalidades: "Seguidor de Linha", "Seguidor de Linha com Obstáculos" e "Estoura Bola". Para alegria da criançada, não foi exigido conhecimento prévio sobre robótica e nem houve limite de idade para participar.

Em 2018, a Feira do Conhecimento ganha um novo formato para facilitar o acesso do visitante à sua área de interesse e favorecer o networking, a formalização de parcerias e a realização de negócios. Ocupando um espaço de 9 mil m2, no Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará, a Feira foi dividida em três grandes áreas: Tecnologia, Inovação e Negócios e Ciência. 2.500 crianças e mais de 60 caravanas integraram o público, que, segundo os organizadores, foi superior a 11 mil pessoas.