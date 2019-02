Blocos animam o primeiro sábado do Pré-Carnaval de Fortaleza na Praia de Iracema

Centenas de foliões compareceram a Praia de Iracema para conferir as atrações do primeiro fim de semana de pré-carnaval em Fortaleza, que teve início na tarde deste sábado (2). Os foliões se concentraram próximo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e saíram às 15h30 em direção ao Aterrinho. A programação conta com a apresentação dos blocos Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões do Vila, Cheiro, além da escola de samba carioca União da Ilha, Afoxé Acabaca e Maracatu Solar.

A primeira noite do Pré-Carnaval de Fortaleza foi marcada pela criatividade das fantasias na Praça do Ferreira, na noite desta sexta-feira (1º). O Bloco Luxo da Aldeia comandou a festa, que também contou com a participação da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

Confira a programação completa do Pré-Carnaval de Fortaleza.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal realizam a segurança do evento, que também conta com o auxílio de uma aeronave da polícia que sobrevoa a região. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) auxiliam o trânsito nas vias no entorno da festa.

Neste sábado a festa foi aberta com o desfile do bloco Unidos da Cachorra, que animou os foliões ao som de batuques e marchinhas durante o trajeto.

Com 21 anos de história, o bloco Unidos da Cachorra é uma das atrações veteranas na programação do pré-carnaval de Fortaleza.O professor Luiz Paulo Fernandes e a educadora física Samya Mesquita fazem parte do público que sempre acompanha as apresentações do bloco e aproveitaram para prestigiar a apresentação na Praia de Iracema.

Luiz Paulo e Samya foram prestigiar a apresentação do bloco Unidos da Cachorra e curtir a festa. Foto: JL Rosa

Teve gente que também resolveu levar o próprio bloco para a rua para aproveitar a festa. É o caso do Bloco das Carmelitas de Iracema, formado por um grupo de 120 amigos que se reúnem há 4 anos para aproveitar as festas que antecedem a folia de carnaval fantasiados de freiras e padres. Os amigos planejam participar de todos os sábados de festa da programação em Fortaleza.

Grupo de amigos se reúne para curtir a folia do pré-carnaval na Praia de Iracema. Foto: JL Rosa

Entre as integrantes do Bloco das Carmelitas está a auxiliar de enfermagem Rosiane Chagas Monteiro, que além da roupa freira, fez questão de usar acessórios para deixar a fantasia ainda mais realista.

Rosiane Chagas usou acessórios para deixar a fantasia de freira ainda mais realista. Foto: JL Rosa

Os foliões também aproveitaram a apresentação da bateria do Bloco Baqueta para cair no samba.

Bateria do Bloco Baqueta fez o público cair no samba. Foto: JL Rosa

Além dos desfiles, a festa conta com shows no palco montado no Aterro da Praia de Iracema. O Grupo Afoxé Acabaca foi a primeira atração a se apresentar no local na noite de hoje.

Entre os blocos, os foliões ainda contarão com as apresentações do Bloco Camaleões do Vila, Bloco Cheiro, Bloco Bonde Batuque e o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha.

Largo dos Tremembés

Outro ponto da Praia de Iracema que faz parte dos polos oficiais de pré-carnaval e recebe atrações neste sábado é o Largo dos Tremembés. O início de noite no Largo dos Tremembés contou com o show da cantora Roberta Fiúza em um repertório que mistura "Axé das Antigas" e clássicos da música popular brasileira (MPB).