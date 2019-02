Bloco Unidos da Cachorra abre o sábado de Pré-Carnaval de Fortaleza na Praia de Iracema

O primeiro sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza começou com o desfile do bloco Unidos da Cachorra. Os foliões se concentraram próximo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e saíram às 15h30 em direção ao Aterrinho. Acompanhados pelo público que se divertia ao som dos batuques e marchinhas durante o trajeto.

A primeira noite do Pré-Carnaval de Fortaleza atraiu centenas de pessoas para a Praça do Ferreira, na noite desta sexta-feira (1º). O Bloco Luxo da Aldeia comandou a festa, que também contou com a participação da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

Confira a programação completa do Pré-Carnaval de Fortaleza.