Uma embarcação do Corpo de Bombeiros pegou fogo em um estaleiro na Barra do Ceará, na noite deste domingo (6).



Segundo o Corpo de Bombeiros, será necessária uma perícia para determinar as causas do incêndio que destruiu o barco

De acordo com os Bombeiros, o barco estava no local para ser consertado e por volta de 19 horas os agentes foram acionados por conta do fogo no equipamento. A guarnição dos Bombeiros foi até o local e fez o controle das chamas.



Veja vídeo: