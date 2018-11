Avenida Leste Oeste: escola realiza tributo em homenagem às vítimas de acidente de trânsito

A Prefeitura de Fortaleza, com o apoio de diversas instituições mundiais realiza um tributo em forma de arte, no muro da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Governador Flávio Marcílio, no cruzamento das Avenidas Pasteur e Presidente Castelo Branco (Leste Oeste), nesta segunda-feira (17). A programação integra o calendário global da Organização das Nações Unidas (ONU), que chama atenção para o alarmante número de vítimas de trânsito no planeta.

Somente durante o ano de 2017, Fortaleza registrou 256 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito. A Avenida Leste Oeste é uma das que mais vitimam, sobretudo pedestres e motociclistas. Em relação ao número, 256 nomes fictícios foram expostos no muro da Escola. “A ideia é que seja um marco nessa via que tem um valor simbólico tão forte pra cidade”, alerta o secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia.

O muro lateral da instituição ainda recebeu uma arte educativa pintada pelo coletivo Acydum, o mesmo responsável pelas pinturas no Mercado Central e Avenida Domingos Olímpio. “Esta ação resgata a memória dos que já partiram em acidentes. Aqui mesmo na escola já perdemos alunos”, destaca o diretor da Escola, André Mota.

Arte educativa pintada pelo coletivo Acydum Foto: João Duarte

“A proposta é sensibilizar quem passa sobre a gravidade do problema. Tendo essa noção, podemos perceber o que da pra mudar no comportamento”, enfatiza o diretor da iniciativa Bloomberg, Dante Rosado. A iniciativa foi parceira na ação.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), realizou também uma ação com motociclistas, os que mais matam e mais morrem no trânsito. Quem passa pela avenida Leste Oeste e está com a motocicleta em estado adequado, e de calçados e capacetes seguros, ganhará uma antena corta-pipa de brinde. Foram distribuídos 50 itens.