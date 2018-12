Avenida dos Jangadeiros vai ser bloqueada para obras de túnel

Com as obras de drenagem e pavimentação do Túnel Longitudinal, construído sob a Via Expressa, a Avenida dos Jangadeiros, entre a Rua Vilebaldo Aguiar e a Avenida Santos Dumont, em Fortaleza, vai ficar bloqueada.

A interdição vai durar aproximadamente 10 dias, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Desvios no trânsito

Com o bloqueio, os veículos que vêm pela Av. Engenheiro Santana Júnior e utilizam o retorno embaixo do viaduto da Av. Santos Dumont para ter acesso à Av. Dom Luís, deverão seguir pela Av. Engenheiro Santana Júnior, dobrar à direita na R. Paulo Morais, à direita na R. Valdetário Mota, à direita na R. Eduardo Sabóia, à esquerda na Av. Engenheiro Santana Jr. e por fim, à direita na R. Professor Silas Ribeiro.

Os condutores que seguem pela Av. Santos Dumont, vindos do Centro, no sentido Papicu, deverão dobrar à direita na R. Valdetário Mota, à esquerda na R. Dr. Gilberto Studart, à esquerda na R. Júlio Azevedo, à esquerda na Av. Santos Dumont e por fim, à direita na Av. dos Jangadeiros.

Agentes de trânsito vão estar no local orientando os condutores durante o bloqueio.