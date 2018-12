Avenida do aeroporto tem protesto de donos de veículos de turismo; acesso chegou a ser bloqueado

Um protesto com ônibus e vans de turismo bloqueou o acesso ao Aeroporto de Fortaleza nesta quinta-feira, 27, na Avenida Senador Carlos Jereissati. Donos de empresas de ônibus e vans de fretamento de turismo se manifestam contra decreto que determina tempo de vida útil de 20 anos para os veículos, e fiscalizações, segundo eles, “abusivas”. O Sistema Verdes Mares entrou em contato com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), responsável por este tipo de fiscalização, e aguarda posicionamento do órgão.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o fluxo de veículos para o aeroporto e de acesso à área de embarque e desembarque foram liberados. No entanto, os ônibus de turismo permanecem no acostamento da via, e a categoria alega que haverá nova obstrução caso não seja atendida por algum representante do Detran.

Segundo Francisco Erivaldo, representante do grupo, atualmente, um veículo só pode ser cadastrado para fretamento de turismo se tiver menos de 20 anos de uso.

“Nós do fretamento de turismo temos ônibus em perfeito estado e eles só querem que rode até 20 anos. Queremos que esse decreto seja derrubado. Que faça uma fiscalização anual, pra rodar mais anos. Estamos comprando (veículo) com 10 anos de uso e só usa com máximo mais de 10 anos”, explicou Erivaldo. Os manifestantes pedem mais cinco anos de extensão de vida para os ônibus e vans.