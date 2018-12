Avenida Aguanambi será entregue no próximo sábado, segundo Seinf

A conclusão das obas da Avenida Aguanambi será oficializada no próximo sábado (29) após mais de dois anos de trabalhos. A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) e um evento com a presença do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e do governador Camilo Santana está programado para o mesmo dia.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o sistema que inclui os BRTs e o corredor exclusivo de ônibus começará a funcionar normalmente na via também a partir de sábado. Esse corredor exclusivo, o segundo da Capital, ligará o Bairro Messejana ao Centro.

Promessas de entrega em 2018

Inicialmente, a Prefeitura de Fortaleza informou que as obras estavam previstas para serem concluídas em janeiro deste ano; depois, o prazo se estendeu para abril e, novamente, para julho. O mês de dezembro foi confirmado apenas com o fim do prazo dos serviços de urbanização.

Com o término do projeto urbanístico, serão implementados 1,8 km de faixas exclusivas nos dois sentidos da via, além do canteiro central, que contará com um corredor exclusivo de ônibus, segundo a prefeitura. O trecho vai da rotatória da Avenida Eduardo Girão até a Avenida Domingos Olímpio.