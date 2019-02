Aumento da passagem do Metrô de Fortaleza passa a valer

O novo preço da passagem da Linha Sul do Metrô de Fortaleza, que aumentou de R$ 3,40 para R$ 3,60 a inteira, já está valendo. O decreto que altera a tarifa foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (22).

As passagens estudantis, que custavam R$ 1,70, passam a valer R$ 1,80. A mudança no preço foi anunciada na última semana, mas ainda não tinha data definida.

Conforme publicado no Diário Oficial, o decreto leva em consideração “que a tarifa da Linha Sul do Metrofor é baseada na menor tarifa dos anéis tarifários da Região Metropolitana de Fortaleza e o aumento promovido nas tarifas metropolitanas já em vigor desde 26 de janeiro de 2019".