Atuação do fenômeno 'Vórtice Ciclônico' causa chuva com raios em Fortaleza

A forte atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) causou chuva intensa seguida de raios e trovões em Fortaleza. Segundo a Funceme, na capital, entre as 7 e 9 horas, o maior registro aconteceu no posto pluviométrico de Parangaba com 55 milímetros.

De acordo com o meteorologista da Funceme Davi Ferran, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também contribuiu a chuva intensa não só em Fortaleza, mas também em outras regiões do Estado.

"A principal causa da forte chuva foi a atuação da Zona de Convergência Intertropical, que apresenta-se próximo ao Estado. A atuação constante do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis se formou rapidamente no Rio Grande do Norte, o que acabou ocasionando a precipitação para cá", explicou.

Já sobre os trovões e raios, Ferran afirmou que o fenômeno é formado dentro das nuvens chamadas cumulus nimbus. “Esse tipo de nuvem tem grande desenvolvimento vertical e pode atingir até 12 km de altura. O Vórtice ajuda para a formação dessas nuvens. Dentro delas e com ventos acaba surgindo atritos provocando as descargas elétricas”.

Névoa em Fortaleza

Nesta semana, em Fortaleza amanheceu com uma névoa. David Ferran afirma que o fenômeno é comum em épocas de chuvas e surge devido à alta umidade do ar e baixa velocidade dos ventos.

"Acontece quando os ventos estão fracos e quando existe alta umidade do ar. O vapor de água se condensa em gotículas próximas à superfície. Quando temos umidade por exemplo acima de 80% acmpnhada com velocidade baixa dos ventos já podemos observar esse fenômeno cobrindo a vegetação e prédios.