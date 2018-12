Atrasados perdem primeira fase de provas da UECE 

Na primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que acontece neste domingo (3), alguns candidatos não chegaram a tempo para realizar o exame e tiveram que adiar o sonho de ingressar na Universidade. Os portões fecharam às 9h.

Vários estudantes chegaram cedo e ficaram reunidos na entrada do campus que fica localizado no bairro Itaperi pra evitar dor de cabeça. Mas também houve correria dos atrasados para conseguir chegar a tempo e não perder o horário limite da prova.

Mais de 34 mil candidatos realizam o exame e disputam 2.534 vagas nos pólos de ensino da Capital e no interior do estado.

Provas

Os candidatos realizam nessa primeira fase um teste de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, compreendendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Sociologia e Filosofia.

A segunda fase acontecerá nos dias 13 e 14 de janeiro, respectivamente (domingo e segunda-feira), com a realização de quatro provas: uma de redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.