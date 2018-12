Até o fim de 2020, serão inauguradas três novas policlínicas em Fortaleza; veja os bairros

Fortaleza terá três novas policlínicas até o fim de 2020, de acordo com a secretária municipal da saúde Joana Maciel. As unidades estão sendo construídas nos bairros Jóquei Clube, Passaré e Siqueira. A estimativa é de que a policlínica do Jóquei Clube comece a funcionar no 1º semestre do próximo ano, com exames, consultas em especialidades como neurologia e cardiologia, além de um minicentro cirúrgico destinado a pequenos procedimentos. Segundo a secretária, a estrutura física da unidade, ao lado do hospital da Mulher, está pronta e os trabalhos estão concentrados na parte elétrica e instalação de equipamentos.

A policlínica do bairro Siqueira vai contar com centro de especialidades odontológicas e, no Passaré, vai ser implantado também um centro de reabilitação. As duas vão ter serviços de tomografia.

Durante a entrega dos 71 novos leitos do hospital Dr. José Frota na manhã desta segunda-feira (31), a secretária disse que uma das prioridades para o novo ano é o fortalecimento da atenção primária. "Continuamos fortalecendo a atenção primária, que é o ponto de entrada do Sistema Único de Saúde (...), quando o prefeito Roberto Cláudio ampliou a cobertura da estratégia da saúde da família, ele fez novos postos e, com isso, a gente teve naturalmente um aumento de demanda por medicamentos, exames e consultas, então, a parte de medicamentos já resolvemos com o programa de distribuição de nos terminais e, agora para 2019, 2020, temos de resolver consultas e exames", disse Joana.