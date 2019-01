Ataque ao fórum de Juazeiro do Norte

Mais um ataque acontece em Juazeiro do Norte, desta vez o alvo foi o Fórum Desembargador Juvêncio Joaquim de Santana. O ato criminoso aconteceu por volta de meia noite, deste sábado (5). Um dos tiros disparados por uma dupla de moto, atingiu uma das coluna da fachada do prédio . Conforme funcionário que preferiu resguardar sua identidade, não soube dizer a quantidade de disparos.

Além do Fórum, Juazeiro do Norte já sofreu outros ataques nos últimos dias,entre eles, um fotossensor, localizado na Avenida Leão Sampaio (CE-060), que liga ao município vizinho de Barbalha, sofreu uma tentativa de incêndio na noite de quinta-feira. Criminosos atearam fogo no aparelho, mas logo as chamas foram contidas. Até agora, ninguém foi preso. Apesar dos danos na pintura, o equipamento segue funcionando normalmente.

Segundo o supervisor de Policiamento do 2º Batalhão da Polícia Militar, Antônio Marcos Gomes, não houve atentados no Cariri nos últimos dois dias. “A Polícia está atenta. O Serviço de Inteligência, o Batalhão de Divisas está atento também. Todo efetivo, cerca de 30 viaturas, está empenhado para essa situação que está havendo no Ceará”, declarou.

Apesar disso, os agentes continuam com atenção redobrada, já que a terra do Padre Cícero é alvo comum de ataques. As viaturas estão espalhadas na cidade, reforçando principalmente o Fórum de Justiça, o Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) e pontos de ônibus. Os frentistas dos postos de combustíveis da região foram orientados pelos empresários para não venderem combustível para pessoas a pé.