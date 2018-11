Assaltos a coletivos caem 45% na Capital em 2018, diz Sindiônibus

O número de assaltos a coletivos em Fortaleza caiu 45% em 2018, segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Foram registrados 1.239 casos até novembro, totalizando 1.022 ocorrências a menos que o mesmo período do ano passado.

Para o gerente de operações do Sindiônibus, João Luís de Maciel, essa redução se justifica pelas medidas em prática nos últimos anos, como a implantação de cofres de segurança e câmeras de vigilância em 100% da frota.

“Assim a gente limita a quantidade de dinheiro disponível na mão do cobrador, porque entendemos que o que atrai a criminalidade para dentro do nosso ônibus é o fato dele saber que tem dinheiro lá. E através das câmeras a gente disponibiliza as imagens para inquéritos policiais, dando suporte a Polícia Militar nas investigações”, afirma.

O uso de GPS nos veículos também é apontado por Maciel como fator contribuinte para a queda das ocorrências. Por meio do dispositivo, conforme explica, os carros são acompanhados por uma central de monitoramento em parceria com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Ainda segundo o levantamento do Sindicato, a faixa horária de maior incidência de assaltos em 2018 foi de 16 horas às 22 horas. Entre os 20 bairros e locais mais visados pelos criminosos estão o Vila Pery, Aerolândia, Centro, Siqueira e Messejana, assim como as vias Osório de Paiva, BR-116, Leste Oeste, Senador Fernandes Távora e Borges de Melo.