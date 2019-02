Árvores são retiradas da Beira-Mar para obras de requalificação

A remoção de árvores na Beira-Mar, realizada pela Prefeitura de Fortaleza para o andamento do projeto de requalificação da região, está preocupando moradores. Pelo menos 50 árvores estão sendo cortadas em uma das áreas do calçadão, segundo informação dos operários no local. O secretário da Regional II, Ferrúcio Feitosa, afirmou que serão replantadas 10 árvores para cada uma retirada.

“Temos sempre tido cuidado com a Urbfor de ver a possibilidade de replantar algumas árvores que, por ventura, tenham que ser retiradas. Vamos mais do que dobrar o que a lei exige. Porque a lei exige que, na área urbana, para cada árvore retirada replante três. Nós vamos replantar 10 árvores para cada árvore retirada”, reforçou o secretário.

Segundo Ângela, moradora da região, a maior preocupação é com o clima da cidade, que vem esquentando, e com a perda de espécies de árvores que podem não voltar a crescer da mesma forma.

“Eles estão tirando as árvores de uma forma desenfreada e tá ficando muito quente. São árvores que, com certeza, poderiam ser inseridas no novo projeto. Nós temos árvores especiais aqui, que nunca mais vão ter aquele molde”, comentou.

O secretário Ferrúcio Feitosa defendeu o projeto afirmando que, com a conclusão das obras, a área vai ficar “mais agradável”.

“A nossa ideia é deixar esse ambiente muito mais agradável para o fortalezense, cearense e as pessoas que nos visitam. Até porque é nosso cartão-postal. A gente tá com a obra super acelerada, em quase todo o trecho. Vamos aumentar 80 metros de calçadão pra aumentar a convivência com esse cartão-postal. Vai, com certeza, ficar bem mais agradável, até porque a quantidade de árvores será bem maior do que a existente hoje na Beira-Mar", acrescentou.