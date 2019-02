Árvore é derrubada por caçamba de caminhão no cruzamento da Rua Lauro Maia

Uma árvore caiu após ser atingida por um caminhão caçamba, no cruzamento da rua Cel. Pergentino Ferreira com Lauro Maia, no Bairro de Fátima, na manhã desta quinta-feira (14). Uma equipe da Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de Fortaleza (URBFor) foi enviada ao local.

Segundo o funcionário de um estabelecimento comercial nas proximidades, o caminhão passava pela Rua Cel. Pergentino Ferreira e bateu na árvore, que caiu no meio-fio.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) não recebeu chamado sobre interrupção do fluxo de veículos na área.

Por volta de 14h40, a árvore ainda permanecia no local.