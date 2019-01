Aprovados no concurso mais concorrido da história do Ceará tomam posse nesta sexta

Novos 383 servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) serão nomeados nesta sexta-feira (1º).

Eles foram os aprovados no concurso público mais concorrido da história do Ceará, ocorrido ao longo de 2018. No total, 172 mil pessoas se inscreveram. O número de concorrentes correspondeu a quase 2% da população cearense, estimada em 9,07 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os aprovados vão assinar o termo de posse e passarão por curso de capacitação. Eles vão exercer as funções em todas as 15 regionais do Detran/CE.

A solenidade de nomeação ocorre a partir das 8h, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.