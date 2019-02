Após ser ferida por pit bull, bebê de nove meses passa por procedimento cirúrgico e recebe alta

Criança está em observação no IJF. Foto: Rafaela Duarte

A criança ferida por um cachorro pit bull, no bairro Papicu, recebeu alta do Instituto Doutor José Frota (IJF) nesta sexta-feira (22) após passar por procedimento cirúrgico. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (21), após o cachorro escapar do quintal, entrar na residência e ferir a bebê de nove meses. Segundo o IJF, após a alta, a menina foi encaminhada para o Hospital São José, para dar continuidade ao protocolo de atendimento.

Familiares contaram que o cachorro pertence ao tio da criança e teria escapado do quintal da casa dos donos, onde estava amarrado. No momento do ataque, a bebê estava no colo de uma amiga da mãe. A criança foi ferida na virilha e nas costas.

Segundo uma tia da menina, o cachorro não chegou a mordê-la, porém, devido ao comportamento inesperado, a família não quer mais ficar com o animal e deve levá-lo a outros parentes.

"Foi uma coisa muito rápida. A gente estava sentada lá normalmente. A criança estava no colo de uma amiga nossa. O cachorro acabou se soltando e avançando em cima da criança", disse Alissia.