Após obras do VLT, continuação da Avenida Dom Luís é desbloqueada

O tráfego na rua Professor Silas Ribeiro, continuação da Avenida Dom Luís, já está normalizado desde a tarde do último sábado (17). Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), o desbloqueio aconteceu antes do previsto, que seria na manhã de segunda-feira (19).

O trecho da via que compreende da Avenida dos Jangadeiros à rua Castro Monte estava interditado desde a noite da última sexta-feira (16) para a realização das obras relacionadas à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe.

Ainda de acordo com a Seinfra, houve o içamento de oito vigas de concreto, com comprimento de 17 metros e 40 toneladas de peso, para dois novos viadutos que estão sendo construídos no local.