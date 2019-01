Após explosão em registro, algumas lojas do Centro fecham as portas nesta terça-feira (8)

As lojas das ruas Major Facundo, Dr. João Moreira e Castro e Silva fecharam as portas na manhã desta terça-feira (8), no centro de Fortaleza.

O motivo do não funcionamento do comércio no local, foi a falta de energia causada por uma série de explosões em um transformador de energia que fica na Rua Major Facundo.

Além dos comerciantes, moradores também foram prejudicados pela falta do fornecimento de energia.

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia no Ceará, não informou as causas do incidente, mas disse que iria enviar uma equipe ao local para verificar. Não foi informado o prazo para restabelecimento do serviço.