Após chuvas, pelo menos dez bairros de Fortaleza seguem sem energia há mais de 24 horas

Após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza e diversas cidades do Interior do Ceará, na última sexta-feira (30), vários moradores de distintos bairros da Capital relatam falta de energia elétrica que já persiste há mais de 24 horas.

Segundo a Enel, os bairros mais afetados foram Praia de Iracema, Presidente Kennedy, João XXII, Papicu, Carlito Pamplona, Pici, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Vila Velha, Meireles, Cais do Porto e no município do Eusébio, na Região Metropolina de Fortaleza.

Na Praia de Iracema, a moradora de um edifício relatou à nossa reportagem que o prédio está sem energia desde às 7h da manhã da sexta-feira (30).

Bruna França disse que no momento em que faltou energia no prédio, ela ficou presa no elevador com o marido e a filha por quase uma hora. Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate da família.

Enel

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira (30), causou interrupção no fornecimento de energia elétrica em vários pontos.

A empresa esclareceu que os técnicos trabalham para normalizar o serviço o mais rápido possível.

