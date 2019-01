Apenas uma faixa está bloqueada na BR-020 próximo a torre derrubada no sábado (12)

Apenas uma faixa está bloqueada para o motorista que trafega nesta segunda-feira (14) pela rodovia BR-020, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A faixa fica no sentido Maracanaú - Fortaleza. No outro sentido, o tráfego está liberado.

Um munck foi utilizado no início da manhã para erguer a fiação que antes estava na rodovia. O trânsito está lento no local, mas ainda sem engarrafamento. Além de auxiliar no bloqueio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também orienta sobre desvios.

Apesar do congestionamento na pista onde há a interdição, o tráfego fluiu normalmente.

Segundo a equipe que trabalha no local, o objetivo agora é reconstruir a torre de 25 metros de altura, o que deve ser feito até o fim da tarde desta segunda-feira. Após isso, os cabos vão ser reconectados.

Linha da rede de distribuição comprometida

A polícia ainda procura os criminosos que na madrugada deste sábado derrubaram a torre de alta-tensão da concessionaria particular que tem parceria com a Chesf.

Segundo o Ministério de Minas e Energia esse ataque afetou a linha da rede de distribuição para a localidade de Jaboti, em Itaitinga, na Grande Fortaleza, mas não causou interrupção no fornecimento de energia para nenhum consumidor.

A ação afetou quem costuma passar por esse trecho do Anel Viário, que liga o Eusébio a Maracanaú. Agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram um bloqueio de, pelo menos, um quilômetro e meio até o local onde está torre.