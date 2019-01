Apenas quatro linhas do transporte alternativo estão circulando em Fortaleza nesta segunda-feira (7). De acordo com a Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Cootraps), ao todo, são 50 veículos rodando.

As linhas são: 54; 57; 13 e 28.

A Cootraps afirma que, diante de qualquer ameaça, vai interromper a circulação dos veículos.

Ainda segundo a cooperativa, na madrugada deste domingo (6) houve uma tentativa de ataque na sede da empresa, no Bairro Autran Nunes. Suspeitos teriam tentado atear fogo no local, mesmo com a presença de policiamento.