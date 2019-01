Ano Novo tem 24 acidentes, 31 feridos e três pessoas mortas nas estradas federais

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2018 nesta quarta-feira (2). Segundo a PRF-CE, o número de acidentes caiu 4% em relação ao feriado de Ano Novo de 2017. Foram registrados nesta operação 24 acidentes, nos quais 31 pessoas ficaram feridas e três pessoas morreram.



O primeiro acidente com morte registrado pela polícia aconteceu no domingo (30), no município de Madalena, na Região Norte do Estado. Um motociclista morreu após atropelar um animal na BR-020. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.



Também no domingo, em Cascavel, na Grande Fortaleza, um pedestre morreu atropelado quando tentava atravessar a rodovia BR-116, nas proximidades do Km 82. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro. E em Caridade, na Região Norte, um acidente na BR-020 envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta.

Excesso de Velocidade

Durante o feriado do Ano Novo, a polícia registrou 2.436 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade. As imagens foram capturadas pelos radares fotográficos da PRF.



A polícia afirmou também que foram fiscalizados 7.751 veículos e 2.618 autos de infração foram lavrados, dos quais 410 por ultrapassagens proibidas, 61 pelo não uso do cinto de segurança, 86 pelo não uso do capacete.



Vinte e dois animais soltos foram retirados de rodovias federais. Trinta e seis Carteiras Nacionais de Habilitações e 241 CRLVs foram recolhidos. Foram realizados também 2.103 testes de etilômetro e 40 pessoas foram autuadas e duas detidas por embriaguez ao volante.