Anel Viário terá trechos liberados nesta quinta-feira com fim de obras

A conclusão das obras de duplicação do Anel Viário em alguns trechos da via que dão acesso aos municípios de Maracanaú e Eusébio deve melhorar o tráfego de veículos a partir desta quinta-feira (20), segundo a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

Em Maracanaú, vão ser liberados os acessos à cidade pela Rua Parque Norte 1 e, ao bairro Pajuçara, pela Rua Central da Pajuçara.

Já no Eusébio, os motoristas que trafegam no Anel Viário em direção à CE-040 terão acesso direto à rodovia, no sentido Fortaleza-Eusébio, pela nova alça. No trecho, está sendo construído um viaduto sobre a CE-040, interligando o Anel Viário à CE-010.

De acordo com a Seinfra, a conclusão de outras intervenções na área está prevista para janeiro

O trecho entre a CE-040, no Eusébio, e a CE-065, em Maranguape, que corresponde a 19 quilômetros, estará com as pistas duplicadas.

Também deve ficar pronta a duplicação de outros sete quilômetros, entre a CE-065 e a BR-222. Com isso, as pistas dos 32 km de extensão do Anel Viário, que se estende da CE-040 até a avenida Mister Hull, serão duplicadas e passarão a ter 16,5 metros de largura, em cada sentido, ou seja, a medida horizontal da via está sendo triplicada, totalizando 33 metros.

Também será liberado, até o final de janeiro, o mergulho do viaduto da CE-060, em Maracanaú, para quem segue no Anel Viário, no sentido Caucaia – BR-116.

Além da duplicação e dos viadutos, os serviços continuam com a implantação de canteiro central e ciclovias laterais. Segundo a secretaria, a obra é executada pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER), vinculado à Seinfra, e tem previsão de conclusão até o final de 2019.